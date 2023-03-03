Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 марта

1. ГЕНЕРАЛ ВСУ: БОЛЬШОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РФ ИДЕТ С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ, ОНИ МОГУТ АТАКОВАТЬ ТОЛЬКО БАХМУТ. Генерал Виктор Назаров заявил, что большое наступление российских оккупантов на Донбассе продолжается с середины января (подробнее).

2. УКРАИНСКИЕ КОМАНДИРЫ С ГЕНЕРАЛАМИ США ПРОВЕЛИ В ГЕРМАНИИ ВОЕННЫЕ ИГРЫ ПО КОНТРНАСТУПЛЕНИЮ – NYT. На военных учениях в штаб-квартире армии США в Европе и Африке украинские военные проработали ряд вариантов контрнаступления, которое предполагается этой весной, чтобы выбить российских оккупантов с захваченной территории (подробнее).

3. ВСУ НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ РСЗО "ОЛЬХА-М". РАКЕТЫ БЬЮТ НА 110 КМ, В ПЛАНАХ — УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 150 КМ. Вооруженные Силы Украины начали применять реактивные системы залпового огня "Ольха-М", бьющие на 110 км (подробнее).

4. КИТАЙ ПОКА НЕ ПОСТАВЛЯЛ ОРУЖИЕ РОССИИ, НО ВОПРОС НЕ СНЯТ С ОБСУЖДЕНИЯ – БЕЛЫЙ ДОМ. Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос еще не снят с обсуждения, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (подробнее).

5. МИНЮСТ ПОДАЛ ИСК О КОНФИСКАЦИИ У РОТЕНБЕРГА ТРЦ OCEAN PLAZA. Министерство юстиции в пятницу, 3 марта, подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, которым принадлежит киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza (подробнее).

6. УКРАИНСКАЯ ПВО СБИЛА СУ-34 РОССИЯН ГЛУБОКО В ТЫЛУ ВРАГА ПОД ЕНАКИЕВО: ВИДЕО ПОПАДАНИЯ И ПАДЕНИЯ. 3 марта около 14:00 в соцсетях появились ролики с запуском противоракет, попаданием и падением самолета в районе временно оккупированного Енакиево Донецкой области. Через час Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-34 ракетой украинского ЗРК примерно в 13:30 (подробнее).

7. США ГОТОВЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ ДЛЯ УКРАИНЫ: ТАМ БОЕПРИПАСЫ И ВПЕРВЫЕ СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ МОСТОВ. Ожидается, что сегодня США объявят о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на $400 млн (подробнее).

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Вадим Ребрина

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