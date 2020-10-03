Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 октября

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1. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ – ДВА АНТИРЕКОРДА ПО КОРОНАВИРУСУ. За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661, также зафиксировано наибольшее число летальных случаев – 92. (подробнее)

2. FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИИ УКРАИНЫ. В первой тройке – Метинвест, АТБ и Kernel. По данным издания, выручка Метинвеста за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль – 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек. (подробнее)

3. ПЕТР ПОРОШЕНКО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН С COVID-19. У пятого президента двустороннее воспаление легких, он лечится в одной из киевских больниц. (подробнее)

4. В ЕВРОСОЮЗЕ НАЧАЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ЦИФРОВОГО ЕВРО. Европейский центральный банк начитает подготовку к введению единой европейской криптовалюты – цифрового евро. (подробнее)

5. ПОЖАРЫ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. Спасатели нашли останки тел еще четырех погибших женщин, которые ранее считались без вести пропавшими. По последним данным Нацполиции, жертвами пожаров стали 11 человек. (подробнее)

6. МАТЧИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В КИЕВЕ ПРОЙДУТ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ. Столичные власти согласились с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов. (подробнее)

7. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН СОГЛАСИЛИСЬ НА МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. Президент Азербайджана призвал Россию, США и Францию ​​продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. МИД Армении приветствовал переговоры Минской группе в телефонном режиме – в Армении заявили, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ. (подробнее)

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