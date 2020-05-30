Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 мая

1. В СЛУГЕ НАРОДА РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСТАВКИ АВАКОВА. По словам Дениса Монастырского, нардепы оценят причины и реакцию руководства МВД и Нацполиции на насилие в Кагарлыке и перестрелку в Броварах (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ДОХОДАХ ЗА 2019 ГОД. Семья президента заработала более 28 млн гривень и оплатила налоги на 3,6 млн (подробнее).

3. ПОЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА 60 ПРИЧАСТНЫХ К ПЕРЕСТРЕЛКЕ В БРОВАРАХ. Среди установленных лиц есть заказчики, одного из задержанных фигурантов дела отправили под арест на 60 дней (подробнее).

4. НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС. ОККУПАНТЫ ГОТОВЯТСЯ К ПАРАДУ В ЛУГАНСКЕ. Парад запланирован на 24 июня, источники LIGA.net из Луганска не исключают, что боевики традиционно "сгонят бюджетников для нужной картинки и массовки" (подробнее).

5. КЛИЧКО ВНОВЬ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МЭРЫ КИЕВА. Это уже будет третья попытка действующего главы столицы (подробнее).

6. В МИРЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Коронавирус выявили у 6 033 754 человек, 366 890 умерли, 2 661 120 выздоровели (подробнее).

7. В США ПРОШЛИ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ. Беспорядки, которые начались в Миннесоте из-за убийства полицейским афроамериканка, переросли в демонстрации в других городах, в том числе в столице – Вашингтоне (подробнее).

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