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Коронавирус. Количество заболевших превысило 6 млн: динамика по 10 странам

Коронавирус. Количество заболевших превысило 6 млн: динамика по 10 странам - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.05.2020, 07:27

Больше всего инфицированных COVID-19 в США, Бразилии, России

На утро 30 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 033 754 человек, 366 890 умерли, 2 661 120 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 793 630 человек, зафиксированы 104 542 летальных случаев, выздоровели 519 569 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 468 338 заболевших, 27 944 летальных случаев, 193 181 выздоровевших

На третьем – Россия, заразились COVID-19  387 623 человека, 4374 умерли, выздоровели 159 257.

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На четвертом Испания, где 285 644 зараженных , 27 121 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

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Британия – на пятом, в стране 271 222 случаев, 38 161 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 232 248 человек, летальных случаев 32 229, 152 844 выздоровевших.

На седьмом Франция – 186 835 инфицированы, 28 714 умерли, 67 803 выздоровели.

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Германия – на восьмом, 183 019 заболевших, 8 594 умерли, 164 100 выздоровели.

Индия – на девятом, 173 763 инфицированы, 4980 умерли, 82 627 выздоровели.

Турция – на десятом, заболели 162 120, умерли 4 489, выздоровели 125 963.

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Арина Толина
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