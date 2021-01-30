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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

30.01.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января - Фото

1. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ – ЗЕЛЕНСКИЙ. Президент надеется, что украинцы осознают вызовы и будут соблюдать план вакцинации (подробнее).

2. ЛЯШКО: В ФЕВРАЛЕ УКРАИНА ПОЛУЧИТ 117 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ PFIZER. Также в первом полугодии 2021-го Украина в рамках COVAX получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, сказал главсанврач (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ "НЕМНОГО" ЗОЛ НА ТРАМПА. Ахіоs опубликовал тизер интервью с президентом (подробнее).

4. УМЕР РАНЕНЫЙ УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ. Романа Дзюбенко ранил снайпер российских боевиков на Донбассе (подробнее).

5. ЕИБ ДАСТ УКРАИНЕ 615,5 МЛН ЕВРО. Деньги будут выделены для решения проблем с поставками питьевой воды (подробнее).

6. РОТЕНБЕРГ ВЗЯЛ НА СЕБЯ "ДВОРЕЦ ПУТИНА" В ГЕЛЕНДЖИКЕ. СМИ называют Ротенберга "личным кошельком" Путина наряду с несколькими другими олигархами (подробнее).

7. УКРАИНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О СНЕЖНОМ ЦИКЛОНЕ. 1 февраля в большинстве северных и центральных областей ожидается значительный снег (подробнее).

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