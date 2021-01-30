Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

1. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ – ЗЕЛЕНСКИЙ. Президент надеется, что украинцы осознают вызовы и будут соблюдать план вакцинации (подробнее).

2. ЛЯШКО: В ФЕВРАЛЕ УКРАИНА ПОЛУЧИТ 117 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ PFIZER. Также в первом полугодии 2021-го Украина в рамках COVAX получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, сказал главсанврач (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ "НЕМНОГО" ЗОЛ НА ТРАМПА. Ахіоs опубликовал тизер интервью с президентом (подробнее).

4. УМЕР РАНЕНЫЙ УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ. Романа Дзюбенко ранил снайпер российских боевиков на Донбассе (подробнее).

5. ЕИБ ДАСТ УКРАИНЕ 615,5 МЛН ЕВРО. Деньги будут выделены для решения проблем с поставками питьевой воды (подробнее).

6. РОТЕНБЕРГ ВЗЯЛ НА СЕБЯ "ДВОРЕЦ ПУТИНА" В ГЕЛЕНДЖИКЕ. СМИ называют Ротенберга "личным кошельком" Путина наряду с несколькими другими олигархами (подробнее).

7. УКРАИНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О СНЕЖНОМ ЦИКЛОНЕ. 1 февраля в большинстве северных и центральных областей ожидается значительный снег (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня:

Шабунин: Ничего личного, на месте Дубинского могла быть другая медиатитушка Коломойского

"Господи, или забери меня, или помоги". Как медики борются за обещанные выплаты

Вирус ужаса. Почему ковидный стресс опаснее самой пандемии

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.