Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля

1. Россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова – фото

Утром по Харькову было два "прилета". От первого пострадала жилая застройка, три человека ранены. Вторая ракета попала в здание высшего учебного заведения, там пострадал охранник.

2. Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ

"За последнюю неделю Россия продолжала достигать небольших успехов в попытке окружить город Бахмут на Донбассе", – считают в Минобороны Великобритании.

3. Россия ночью ударила ракетами по Дружковке: есть раненые

"Среди ночи россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад", – сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

4. Комплексы SAMP/T. Украинские военные уже поехали в Европу на обучение

Первые украинские военные поехали в Европу знакомиться с французско-итальянскими системами противовоздушной обороны SAMP/T, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

5. "Ситуация сложная". Почти пол-Одессы остаются без электроэнергии из-за аварии – Шмыгаль

Почти пол-Одессы остаются без электроэнергии из-за аварии на подстанции, которая произошла утром 4 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

6. Резников готов уйти с поста министра обороны, если так решит верховный главнокомандующий

Министр обороны Алексей Резников готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге.

7. Резников: Партнеры дают ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя

Украина точно получит от партнеров тактическую авиацию, обсуждается только то, какие именно это будут самолеты, сказал на брифинге министр обороны Алексей Резников.

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Сергій Бережний

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