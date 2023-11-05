Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 ноября

1. На фронте за сутки произошло 82 боестолкновений – больше всего за две недели. Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил об увеличении количества боевых столкновений на фронте. За прошедшие сутки их было 82, это наибольший показатель за последние две недели (подробнее).

2. Маск запустил свой искусственный интеллект, встроенный в X – для кого и сколько стоит. Бизнесмен Илон Маск запустил первый продукт своей компании искусственного интеллекта – xAI. Это чат-бот Grok. Он будет доступен только для подписчиков X Premium+ (подробнее).



3. "Подтверждаю". Командующий Воздушными силами – об ударе по российскому кораблю в Керчи. Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что Вооруженные Силы Украины 4 ноября успешно ударили по российскому кораблю во временно оккупированной Керчи (подробнее).



4. Минобороны планирует отказаться от призыва: срочную службу заменят военной подготовкой. Министерство обороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает отказ от призыва (подробнее).



5. В Одессе прогремели взрывы: оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету. Днем 5 ноября в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в области. Позже стало известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету (подробнее).



6. Зеленский снова отверг "тупик" на фронте. Он подчеркнул, что ВСУ могут изменить стратегию. Президент Владимир Зеленский снова заявил, что он не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский в интервью NBC сказал, что украинские силы могут изменить стратегию для более эффективного противостояния российской агрессии (подробнее).



7. "Можно было избежать". Зеленский отреагировал на гибель военных во время построения: видео. Президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 ноября отреагировал на гибель военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады во время построения в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области (подробнее).



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