Сім головних новин України та світу на 19:00 5 листопада

1. На фронті за добу відбулося 82 бойові зіткнення – найбільше за два тижні. Зранку Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збільшення кількості бойових зіткнень на фронті. Протягом минулої доби їх відбулося 82, це найбільший показник за останні два тижні (детальніше).

2. Маск запустив власний штучний інтелект, вбудований в X – для кого і скільки коштує. Бізнесмен Ілон Маск запустив перший продукт своєї компанії штучного інтелекту – xAI. Це чатбот Grok. Він буде доступний лише для підписників X Premium+ (детальніше).

3. "Підтверджую". Командувач Повітряних сил – щодо удару по російському кораблю в Керчі. Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що Збройні Сили України 4 листопада успішно вдарили по російському кораблю в тимчасово окупованій Керчі (детальніше).

4. Міноборони планує відмовитися від призову: строкову службу замінять військовим вишколом. Міністерство оборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову (детальніше).

5. В Одесі прогриміли вибухи: окупанти випустили протирадіолокаційну ракету. Вдень 5 листопада в Одесі прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в області. Пізніше стало відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету (детальніше).

6. Зеленський знову відкинув "глухий кут" на фронті. Наголосив, що ЗСУ можуть змінити стратегію. Президент Володимир Зеленський знову заявив, що він не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський в інтерв'ю NBC сказав, що українські сили можуть змінити стратегію для ефективнішого протистояння російській агресії (детальніше).

7. "Можна було уникнути". Зеленський відреагував на загибель військових під час шикування: відео. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 листопада відреагував на загибель військовослужбовців 128 гірсько-штурмової бригади під час шикування в одному з прифронтових населених пунктів Запорізькій області (детальніше).

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