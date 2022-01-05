Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января

1. ПОСЛЕ ПРОТЕСТОВ. ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ОТПРАВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ. После массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, провел кадровые изменения в своей администрации и поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и топливо на 180 дней (подробнее).

2. США ПООБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ. США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности, для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности (подробнее).

3. ТРАНЗИТ ГАЗА В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В 2021 ГОДУ УПАЛ НА 25%. В 2021 году Оператор ГТС Украины осуществил в Европу транзит 41,6 млрд кубометров природного газа — это на 25% меньше по сравнению с 2020 годом (подробнее).

4. КАЗАХСТАН ОСТАЛСЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА: ДАННЫЕ GLOBALCHECK. В Казахстане на фоне массовых протестов национальный оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране (подробнее).

5. "БУДУ ДЕЙСТВОВАТЬ ЖЕСТКО". ТОКАЕВ СМЕСТИЛ НАЗАРБАЕВА С ПОСТА ГЛАВЫ СОВБЕЗА КАЗАХСТАНА. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении на казахском ТВ заявил, что "будет действовать максимально жестко" в связи с протестами в стране. Он также сообщил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (подробнее).

6. УГОЛЬ ИЗ КАЗАХСТАНА НЕ ПОСТУПАЕТ В УКРАИНУ. РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ БЛОКИРОВАТЬ ТРАНЗИТ. Уголь из Казахстана в Украину не поступает из-за блокировки его транзита на территории России и пока нет возможности его получить, сообщил министр энергетики Герман Галущенко (подробнее).

7. В КАЗАХСТАНЕ ПРОТЕСТУЮЩИЕ ЗАХВАТИЛИ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ – СМИ. Сегодня, 5 января, протестующие в столице Казахстана после акций протестов захватили международный аэропорт Алматы. Из здания эвакуировали сотрудников. Об этом сообщает местный ресурс ORDA со ссылкой на пресс-службу аэропорта (подробнее).

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Вадим Ребрина

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