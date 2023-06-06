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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня - Фото
Каховская ГЭС (Скриншот видео)

1. Ночная атака на Киев. Уничтожены более 20 целей врага, обломки упали на город – КГВА. По данным КГВА, Россия атаковала Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555, пуски которых совершили стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря (подробнее).

2. Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео. В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего началось затопление ряда населенных пунктов (подробнее).

3. Энергоатом о подрыве Каховской ГЭС: Ситуация на ЗАЭС под контролем, могут быть последствия. В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище "стремительно снижается", что является "дополнительной угрозой" для временно оккупированной Запорожской АЭС (подробнее).

4. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению – Укргидроэнерго. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит, сообщили в Укрэнерго (подробнее).

5. Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО. Данилов заявил, что Каховскую дамбу взорвали военнослужащие 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, контролировавшие этот объект (подробнее).

6. Укроборонпром договорился о ремонте танков Т-64 в Чехии. Концерн "Укроборонпром" и чешская государственная оборонная компания VOP CZ заключили контракт о совместном ремонте украинских танков Т-64, сообщает пресс-служба Минобороны Чехии (подробнее).

7. Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет у ВСУ: Есть мощное предложение. Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по передаче Украине истребителей F-16. В то же время для этих самолетов нужна инфраструктура, которой пока нет (подробнее).

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