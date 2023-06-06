Сім головних новин України та світу на 19:00 6 червня

1. Нічна атака на Київ. Знищено понад 20 цілей ворога, уламки впали на місто – КМВА. За даними КМВА, Росія атакувала Київ крилатими ракетами типу Х-101/555, пуски яких здійснили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із району Каспійського моря (детальніше).

2. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Що робити – відео. В ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого почалося затоплення низки населених пунктів (детальніше).

3. Енергоатом про підрив Каховської ГЕС: Ситуація на ЗАЕС під контролем, можуть бути наслідки. Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі "стрімко знижується", що є "додатковою загрозою" для тимчасово окупованої Запорізької АЕС (детальніше).

4. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню – Укргідроенерго. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає, повідомили в Укренерго (детальніше).

5. Каховську ГЕС підірвали окупанти з 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ — РНБО. Данілов заявив, що Каховську дамбу підірвали військовослужбовці 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт (детальніше).

6. Укроборонпром домовився про ремонт танків Т-64 у Чехії. Концерн "Укроборонпром" і чеська державна оборонна компанія VOP CZ уклали контракт про спільний ремонт українських танків Т-64, повідомляє пресслужба Міноборони Чехії (детальніше).

7. Зеленський каже, що вже є розуміння, скільки F-16 буде у ЗСУ: Є потужна пропозиція. Зеленський заявив, що отримав від деяких партнерів "серйозну, потужну пропозицію" щодо передання Україні винищувачів F-16. Водночас для цих літаків потрібна інфраструктура, якої наразі немає (детальніше).

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