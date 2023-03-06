Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта

1. Каждый с 18 лет – месяц в году на спецкурсах. Что планируют в Минобороны вместо срочной службы. В Украине необходимо выработать концепцию армии резервистов, которая будет похожа на то, что сделано в Швейцарии и Израиле: каждый военнообязанный должен ежегодно в течение месяца на сборах совершенствовать военные навыки. Такая идея входит в планы Минобороны (подробнее).

2. Большинство пользователей Дії хотят оставить 8 марта выходным. Большинство пользователей действия проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Такой вариант поддержали более 1,3 млн украинцев (подробнее).

3. Болгария за год через посредников отправила Украине вооружение на $1 млрд — Euractiv. Болгария поставила Украине вооружение на сумму более $1 млрд через страны-посредники, в том числе через США, Великобританию и Польшу (подробнее).

4. У Укрнафты и Укртатнафты изъяли топлива почти на 800 млн грн, экс-директор под стражей. Экс-руководителя нефтеперерабатывающей компании ПАО "Укрнафта" арестовали из-за подозрения в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога, также во время обысков изъято почти 800 млн грн нефтепродуктов (подробнее).

5. Зеленский провел Ставку – Залужный поддержал продолжение и усиление обороны Бахмута. Генералы высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте (подробнее).

6. Россияне расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине". Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях (подробнее).

7. Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы. В частности, уволены заместитель Малюка и начальники управлений СБУ в Запорожской и Сумской областях (подробнее).

Читайте тексты дня:

Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый с 18 лет должен учиться стрелять

Новым директором НАБУ стал Семен Кривонос. Кто он и как связан с заместителем Ермака

Как работает искусственный интеллект. IT-словарь – объясняем основные термины простыми словами

"Как не спровоцировать преступление": что такое виктимология и есть ли место ли ей в школьных учебниках



Смотрите также:

Резников дал большое интервью LIGA.net: видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.