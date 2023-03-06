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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

1. Каждый с 18 лет – месяц в году на спецкурсах. Что планируют в Минобороны вместо срочной службы. В Украине необходимо выработать концепцию армии резервистов, которая будет похожа на то, что сделано в Швейцарии и Израиле: каждый военнообязанный должен ежегодно в течение месяца на сборах совершенствовать военные навыки. Такая идея входит в планы Минобороны (подробнее).

2. Большинство пользователей Дії хотят оставить 8 марта выходным. Большинство пользователей действия проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Такой вариант поддержали более 1,3 млн украинцев (подробнее).

3. Болгария за год через посредников отправила Украине вооружение на $1 млрд — Euractiv. Болгария поставила Украине вооружение на сумму более $1 млрд через страны-посредники, в том числе через США, Великобританию и Польшу (подробнее).

4. У Укрнафты и Укртатнафты изъяли топлива почти на 800 млн грн, экс-директор под стражей. Экс-руководителя нефтеперерабатывающей компании ПАО "Укрнафта" арестовали из-за подозрения в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога, также во время обысков изъято почти 800 млн грн нефтепродуктов (подробнее).

5. Зеленский провел Ставку – Залужный поддержал продолжение и усиление обороны Бахмута. Генералы высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте (подробнее).

6. Россияне расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине". Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях (подробнее).

7. Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы. В частности, уволены заместитель Малюка и начальники управлений СБУ в Запорожской и Сумской областях (подробнее).

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