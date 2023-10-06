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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября - Фото
Удар России по жилому дому в Харькове 6 октября (Фото - Telegram главы МВД)

1. В Харькове прилет в жилой дом. Под завалами нашли погибшего ребенка и его бабушкуРоссийские оккупанты ударили по жилому дому и другому гражданскому объекту в Харькове. Из-под завалов достали тела 10-летнего мальчика и его бабушки, они погибли на месте. Сообщается о 28 пострадавших, среди раненых – 11-месячный ребенок (детальнее).

2. Швеция изучает возможность передачи истребителей Gripen Украине. Есть новый пакет помощиШведское правительство официально обратилось к командованию своих Вооруженных сил с просьбой "изучить возможность" передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen, сообщил министр обороны Пол Юнсон. Также Швеция направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн (детальнее).

3. Нобелевскую премию мира получила правозащитница из Ирана. В номинации был Зеленский. Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. В Иране ее приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Она по-прежнему находится в тюрьме за ее позицию о смертной казни в Иране, но продолжает публиковать репортажи из тюрьмы и берет интервью у других заключенных (детальнее).

4. НАТО выведет 40 000 войск против РФ-блока Occasus. Такого не было со времен СССР. Предстоящие учения Steadfast Defender в 2024 году предполагают отработку обороны восточных членов НАТО от возможного вторжения России. Ключевые направления — Сувалкский коридор и Брестские ворота, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (детальнее).

5. Рада выделила 300 млрд грн на нужды обороны. Правки рассматривали более 11 часов. Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на сумму более 300 млрд грн. Его рассматривали почти весь пленарный день 5 октября и продолжили в пятницу, 6 октября. При этом никаких существенных изменений в первоначальный проект депутаты так и не внесли (детальнее).

6. Помощь Украине в процентах к ВВП: Норвегия и страны Балтии в лидерах – CNN. По итогам анализа международной помощи, которую страны мира оказывают Украине, оказалось, что самую большую долю своего ВВП -  более 1% – выделяют Норвегия и страны Балтии. США, которые в абсолютных цифрах являются безусловным лидером, выделяют на нее 0,3% ВВП (детальнее).

7. Все украинские активы Фридмана оказались под арестом. Среди них – мобильный оператор. Суд арестовал все корпоративные права российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, в том числе "предприятия мобильной связи". Стоимость арестованных активов оценивается в 17 млрд грн, всего речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях. Арест наложен, чтобы Фридман и его бизнес-партнеры не переписали их на подставных лиц (детальнее).

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Сергей Бережной
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