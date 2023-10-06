Сім головних новин України та світу на 19:00 6 жовтня

1. У Харкові приліт у житловий будинок. Під завалами знайшли загиблу дитину та її бабусю. Російські окупанти вдарили по житловому будинку та іншому цивільному об'єкту у Харкові. З-під завалів дістали тіла 10-річного хлопчика та його бабусі, вони загинули на місці. Повідомляється про 28 постраждалих, серед поранених – 11-місячна дитина (детальніше).

2. Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні. Є новий пакет допомоги. Шведський уряд офіційно звернувся до командування своїх Збройних сил із проханням "вивчити можливість" передання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, повідомив міністр оборони Пол Юнсон. Також Швеція спрямовує Україні новий пакет військової допомоги на суму $200 млн (детальніше).

3. Нобелівську премію миру здобула правозахисниця з Ірану. У номінації був Зеленський. Нобелівську премію миру 2023 року надали іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. В Ірані її засудили загалом до 31 року тюремного ув'язнення та 154 ударів батогом. Вона, як і раніше, перебуває у в'язниці за її позицію щодо страти в Ірані, але продовжує публікувати репортажі з в'язниці та бере інтерв'ю в інших ув'язнених (детальніше).

4. НАТО виведе 40 000 військ проти РФ-блоку Occasus. Такого не було з часів СРСР. Майбутні навчання Steadfast Defender у 2024 році передбачають відпрацювання оборони східних членів НАТО від можливого вторгнення Росії. Головні військові комітети НАТО – адмірал Роб Бауер (детальніше).

5. Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо збільшення видатків державного бюджету на суму понад 300 млрд грн. Його розглядали майже весь пленарний день 5 жовтня та продовжили у п'ятницю, 6 жовтня. Водночас жодних істотних змін до початкового проєкту депутати так і не внесли (детальніше).





6. Допомога Україні у відсотках до ВВП: Норвегія та країни Балтії у лідерах – CNN. За підсумками аналізу міжнародної допомоги, яку країни світу надають Україні, виявилося, що найбільшу частку свого ВВП – понад 1% – виділяють Норвегія та країни Балтії. США, які в абсолютних цифрах є безумовним лідером, виділяють на неї 0,3% ВВП (детальніше).

7. Усі українські активи Фрідмана опинилися під арештом. Серед них – мобільний оператор. Суд заарештував усі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, включно з "підприємствами мобільного зв'язку". Вартість заарештованих активів оцінюється в 17 млрд грн, загалом йдеться про 20 компаній та фінансово-кредитні установи. Арешт накладено, щоб Фрідман та його бізнес-партнери не переписали їх на підставних осіб (детальніше).

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