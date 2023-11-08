Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 ноября

1. Появились видео пусковые контейнеры SAMP-T в Украине. ВСУ подтвердили, что ЗРК прибыл. В сети появилось видео якобы использованных в Украине пусковых контейнеров зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил LIGA.net, что ЗРК стоит на боевом дежурстве (подробнее).

2. Зеленский заявил, что из Газы эвакуировали первых 43 украинцев. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно эвакуировала первую группу из 43 украинцев из сектора Газа. Работа по эвакуации продолжается. Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы, добавил президент (подробнее).

3. Совет забрал у общин "военный" НДФЛ. Деньги пойдут на дроны и оружие. Верховная Рада во вторник, 8 ноября, приняла во втором чтении и целом законопроект №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава (подробнее).

4. Рада продлила мобилизацию и военное положение до 14 февраля. Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период. Это было уже девятое голосование парламента за период военного положения с начала войны (подробнее).

5. "Исторический день". Еврокомиссия рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Европейская комиссия рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница сказала, что во время ее визита в Киев в минувшие выходные убедили, что Украина на 90% предприняла необходимые шаги для дальнейшей евроинтеграции (подробнее).

6. Гибель помощника Залужного. ДБР озвучило четыре версии трагедии. В настоящее время правоохранители рассматривают четыре версии гибели близкого друга и помощника главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова, но основная – неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян (подробнее).

7. Рада отменила поступление на заочное и вечернее обучение для бакалавров и магистров с 2024 года. Верховная Рада приняла в целом законопроект 10092, согласно которому с 2024 года не будет производиться набор поступающих на вечернюю и заочную форму образования для бакалавров и магистров. Конкурсный отбор для поступающих будет осуществляться по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022-2024 годов (подробнее).

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