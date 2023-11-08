Сім головних новин України та світу на 19:00 8 листопада

1. З'явилось відео пускових контейнерів SAMP-T в Україні. ЗСУ підтвердили, що ЗРК прибув. У мережі з'явилося відео нібито використаних в Україні пускових контейнерів зенітно-ракетного комплексу SAMP-T. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив LIGA.net, що ЗРК стоїть на бойовому чергуванні (детальніше).

2. Зеленський заявив, що з Гази евакуювали перших 43 українців. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази. Робота щодо евакуації триває. Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови, додав президент (детальніше).

3. Рада забрала у громад "військовий" ПДФО. Гроші підуть на дрони та зброю. Верховна Рада у вівторок, 8 листопада, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу (детальніше).

4. Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан до 14 лютого. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року, а також погодила продовження загальної мобілізації на такий самий період. Це було вже девʼяте голосування парламенту за період воєнного стану з початку великої війни (детальніше).

5. "Історичний день". Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Європейська комісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Чиновниця сказала, що під час її візиту до Києва минулими вихідними її переконали, що Україна на 90% зробила необхідні кроки для подальшої євроінтеграції (детальніше).

6. Загибель помічника Залужного. ДБР озвучило чотири версії трагедії. Наразі правоохоронці розглядають чотири версії загибелі близького друга і помічника головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян (детальніше).

7. Рада скасувала вступ на заочне та вечірнє навчання для бакалаврів та магістрів з 2024. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 10092, за яким з 2024 року не проводитиметься набір вступників на вечірню та заочну форму освіти для бакалаврів та магістрів. Конкурсний відбір для вступників здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років (детальніше).

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