Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 января

1. КОРОНАВИРУС | В УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ ЛОКДАУН. ОН ПРОДЛИТСЯ ДО 24 ЯНВАРЯ: ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ. С 8 по 24 января в Украине будут расширены противоэпидемиологические мероприятия. Что будет запрещено и разрешено (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5500 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, КИЕВ – ЛИДЕР ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 5676 заболевших коронавирусном (днем ранее – 8997). Больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве (438) (подробнее).

3 .ПОСЛЕ БЕСПОРЯДКОВ В КАПИТОЛИИ. В США ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ДВОЕ МИНИСТРОВ. В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который в среду прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа (подробнее).

4. BITCOIN ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ $40 000 И ОБВАЛИЛСЯ. Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin в четверг 7 января впервые достигла $40 000. После этого Биткойн обвалился на порядка $3500 (-5%) (подробнее).

5. ЭЛЕКТРОКАРЫ ОТ APPLE: ТЕХНОГИГАНТ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С HYUNDAI. Южнокорейская Hyundai Motor ведет переговоры с техногигантом Apple о разработке беспилотных электрокаров (подробнее).

6. ВАКЦИНА BIONTECH-PFIZER ЭФФЕКТИВНА ПРОТИВ НОВЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА – ИССЛЕДОВАНИЕ. Исследование, проведенное компаниями BioNTech и Pfizer, показало, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике (подробнее).

7. В МОЗ РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ РАЗРЕШЕНО ТОРГОВАТЬ В МАГАЗИНАХ ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА. Во время январского локдауна запрещена работа бытовых магазинов, другие магазины могут торговать исключительно товарами первой необходимости (подробнее).

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Вадим Ребрина

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