UA

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 января

08.01.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС | В УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ ЛОКДАУН. ОН ПРОДЛИТСЯ ДО 24 ЯНВАРЯ: ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ. С 8 по 24 января в Украине будут расширены противоэпидемиологические мероприятия. Что будет запрещено и разрешено (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5500 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, КИЕВ – ЛИДЕР ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 5676 заболевших коронавирусном (днем ранее – 8997). Больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве (438) (подробнее).

3 .ПОСЛЕ БЕСПОРЯДКОВ В КАПИТОЛИИ. В США ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ ДВОЕ МИНИСТРОВ. В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который в среду прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа (подробнее).

4. BITCOIN ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ $40 000 И ОБВАЛИЛСЯ. Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin в четверг 7 января впервые достигла $40 000. После этого Биткойн обвалился на порядка $3500 (-5%) (подробнее).

5. ЭЛЕКТРОКАРЫ ОТ APPLE: ТЕХНОГИГАНТ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С HYUNDAI. Южнокорейская Hyundai Motor ведет переговоры с техногигантом Apple о разработке беспилотных электрокаров (подробнее).

6. ВАКЦИНА BIONTECH-PFIZER ЭФФЕКТИВНА ПРОТИВ НОВЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА – ИССЛЕДОВАНИЕ. Исследование, проведенное компаниями BioNTech и Pfizer, показало, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике (подробнее).

7. В МОЗ РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ РАЗРЕШЕНО ТОРГОВАТЬ В МАГАЗИНАХ ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА. Во время январского локдауна запрещена работа бытовых магазинов, другие магазины могут торговать исключительно товарами первой необходимости (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Ядерный шантаж и пиратство. Как Иран давит на США и почему это опасно

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 