Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 сентября

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1. РЕЙТИНГ ПАРТИЙ. СЛУГА НАРОДА ЛИДИРУЕТ, ЗА НИМИ – ОПЗЖ И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ: ОПРОС РЕЙТИНГА. Партия Зеленского несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий, а в Раду проходят пять политических сил (подробнее).

2. КАБМИН НАМЕРЕН ДО КОНЦА ГОДА ПРОДАТЬ ОПЗ И ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ. Правительство поручило ФГИ продать до конца года ряд промышленных гигантов (подробнее).

3. ЛИДЕРА ПРОТЕСТОВ БЕЛАРУСИ КОЛЕСНИКОВУ АРЕСТОВАЛИ, ОНА В МИНСКОМ СИЗО. Она находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти (подробнее).

4. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАНОВИЛ ВЗЫСКАНИЕ 10 МЛРД ГРН С ПРИВАТБАНКА В ПОЛЬЗУ СУРКИСОВ. Верховный Суд Украины отменил исполнение решения Печерского суда о взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов (подробнее).

5. ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ РАСКРЫВАТЬ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. В Верховной Раде предлагают узаконить использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете (подробнее).

6. ДОНБАСС. НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ТКГ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ ИНСПЕКЦИИ В ШУМАХ. Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. На нем стороны договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ (подробнее).

7. СЕРБИЯ ПЕРЕДУМАЛА УЧАСТВОВАТЬ В СОВМЕСТНЫХ С РОССИЯНАМИ ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ В БЕЛАРУСИ. Министр обороны Сербии заявил, что решение принято в ответ на требования Евросоюза (подробнее).

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Вадим Ребрина

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