Семь главных новостей Украины и мира на 20:00 17 ноября

1. ОПУБЛИКОВАНО РАССЛЕДОВАНИЕ О ЧВК ВАГНЕРА: ДА, ОПЕРАЦИЯ БЫЛА. Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера. (подробнее)

2. ГОСБЮРО ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОПГ ЯНУКОВИЧА. Правоохранители завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. Оно длилось более семи лет, собрано более 1500 томов доказательств. (подробнее)

3. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Теперь Бюро экономической безопасности, которое должно заработать 25 ноября, сможет должным образом выполнять свои полномочия и проводить досудебное расследование уголовных правонарушений. (подробнее)

4. БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАТИТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНУ. После 18 ноября возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться беларуской стороной с учетом технических возможностей. (подробнее)

5. В КИЕВЕ ОСЛАБЛЯЮТ КАРАНТИН. В Киеве с понедельника возобновят работу школ, которые сейчас закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. (подробнее)

6. "КОНКУРЕНТ MONOBANK" ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В УКРАИНЕ. Финтех-компания Revolut в сентябре 2021 года зарегистрировала официальное юридическое лицо в Украине. (подробнее)

7. ДТЭК ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛА СРЕДСТВ ОТ "ЗЕЛЕНЫХ" ЕВРОБОНДОВ УКРЭНЕРГО. Компания ДТЭК ВИЭ заявляет, что не получала платеж от ГП "Гарантированный покупатель" из средств, привлеченных от размещения еврооблигаций НЭК "Укрэнерго". (подробнее)

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Наталия Медведева

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