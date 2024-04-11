Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 11 апреля

Рада приняла в целом закон о мобилизации, Украина и Литва подписали соглашение о безопасности и другие новости за 11 апреля

Верховная Рада (Фото: Офис президента)

1. 39 "шахедов", 16 крылатых ракет и две управляемые X-59: Воздушные силы ночью уничтожили 57 целей. В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными дронами. Основное направление – Львовская область. В общей сложности силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 целей, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук (подробнее).

2. Рада в целом приняла закон о мобилизации. 11 апреля Верховная Рада приняла в целом закон о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа (подробнее).

3. Трипольская ТЭС полностью разрушена – Центрэнерго. В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области (подробнее).

4. Рада поручила разработать доплату для военных: 70 000 грн за каждые 30 дней "на нуле". Верховная Рада на пленарном заседании 11 апреля поручила Кабинету министров разработать необходимые нормативно-правовые акты для выплаты дополнительного единовременного вознаграждения военным "на нуле" (подробнее).

5. Демобилизация и ротация военных: Рада обязала Кабмин разработать законопроект. Верховная Рада приняла постановление, которое обязывает Кабинет Министров принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных (подробнее).

6. Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности. 11 апреля президент Владимир Зеленский и лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности (подробнее).

7. В Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов. На заседании Совета обороны было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов Харьковской области (подробнее).

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