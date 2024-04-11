Сім головних новин України та світу на 21:00 11 квітня

Рада ухвалила в цілому закон про мобілізацію, Україна та Литва підписали безпекову угоду та інші новини за 11 квітня

Верховна Рада (Фото: Офіс президента)

1. 39 "шахедів", 16 крилатих ракет і дві керовані X-59: Повітряні сили вночі знищили 57 цілей. У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Основний напрямок – Львівщина. Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 57 цілей, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).

2. Рада в цілому схвалила закон про мобілізацію. 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи (детальніше).

3. Трипільську ТЕС повністю зруйновано – Центренерго. Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області (детальніше).

4. Рада доручила розробити доплату для військових: 70 000 грн за кожні 30 днів "на нулі". Верховна Рада на пленарному засіданні 11 квітня доручила Кабінету міністрів розробити необхідні нормативно-правові акти для виплати додаткової одноразової винагороди військовим "на нулі" (детальніше).

5. Демобілізація та ротація військових: Рада зобов'язала Кабмін розробити законопроєкт. Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет Міністрів ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових (детальніше).

6. Україна та Латвія підписали безпекову угоду. 11 квітня президент Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду (детальніше).

7. У Харківській області ухвалили рішення про примусову евакуацію з 47 населених пунктів. На засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з 47 населених пунктів Харківської області (детальніше).

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