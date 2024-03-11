Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 11 марта

Строительство линий обороны, первый украинский "Оскар" за фильм о Мариуполе, летчики поразили командный пункт оккупантов и другие новости

Команда фильма "20 дней в Мариуполе" получает "Оскар" за "Лучший полнометражный документальный фильм" (Фото: EPA)

1. Три линии обороны на 2000 км. Зеленский озвучил планы строительства фортификаций. Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем было строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны. Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров (подробнее).

2. Впервые в истории: "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший документальный фильм. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии (подробнее).

3. Летчики Воздушных сил поразили командный пункт РФ на корабле – видео. Украинские защитники из Воздушных сил поразили российский пункт управления, сообщил командующий ВС Николай Олещук. На видео видны попадание, взрыв и столб дыма на корабле, стоящем рядом с берегом. Олещук не уточняет, что это за корабль, где и когда произошло попадание (подробнее).

4. На границе польская полиция и протестующие останавливают пассажирские автобусы – министр. На границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее. В то же время пассажиров удерживают "без каких-либо объяснений". Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр инфраструктуры Александр Кубраков (подробнее).

5. Удар по Харькову "шахедами": прилет по объекту гражданской инфраструктуры, повреждены дома – видео. В ночь на 11 марта в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов был прилет на территории Слободского района города: был атакован объект гражданской инфраструктуры, повреждены жилые здания (подробнее).

6. В Харькове и Запорожье прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары. В Харькове и Запорожье во время сигнала воздушной тревоги днем 11 марта прогремели взрывы. Мониторинговые группы писали об активности пусковых установок С-300 в Белгородской области России, а также пуски баллистики из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Впоследствии ракетные атаки подтвердили представители властей на местах (подробнее).

7. Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире – отчет SIPRI. Украина стала самым крупным импортером оружия в мире по итогам 2023 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) 11 марта. За период с 2019 по 2023 год Украина стала четвертой в мире по количеству импортированного оружия (подробнее).

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