Сім головних новин України та світу на 21:00 11 березня

Будівництво ліній оборони, перший український "Оскар" за фільм про Маріуполь, льотчики уразили командний пункт окупантів та інші новини

Команда стрічки "20 днів у Маріуполі" отримує "Оскар" за "Найкращий повнометражний документальний фільм" (Фото: EPA)

1. Три лінії оборони на 2000 кілометрів. Зеленський озвучив плани будівництва фортифікацій. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем було будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів (детальніше).

2. Вперше в історії: "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий документальний фільм. Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який здобув цю нагороду Американської кіноакадемії (детальніше).

3. Льотчики Повітряних сил уразили командний пункт РФ на кораблі – відео. Українські захисники з Повітряних сил уразили російський пункт управління, повідомив командувач ПС Микола Олещук. На відео видно влучання, вибух та стовп диму на кораблі, який стоїть поряд з берегом. Олещук не уточнює, що це за корабель, де і коли відбулося влучання (детальніше).

4. На кордоні польська поліція та протестувальники зупиняють пасажирські автобуси – міністр. На кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, котрі прямують з країни та до неї. Водночас пасажирів утримують "без будь-яких пояснень". Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков (детальніше).

5. Удар по Харкову "шахедами": приліт по об'єкту цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки – відео. У ніч проти 11 березня у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів був приліт на території Слобідського району міста: був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будівлі (детальніше).

6. У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Росія завдала ракетних ударів. У Харкові та Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги вдень 11 березня пролунали вибухи. Моніторингові групи писали про активність пускових установок С-300 у Бєлгородській області Росії, а також пуски балістики з району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Згодом ракетні атаки підтвердили представники влади на місцях (детальніше).

7. Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі – звіт SIPRI. Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі за підсумками 2023 року. Про це йдеться у звіті, опублікованому Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) 11 березня. За період з 2019 до 2023 року Україна стала четвертою у світі за кількістю імпортованої зброї (детальніше).

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