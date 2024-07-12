Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 июля
- На саммите НАТО был подписан Украинский договор. Байден уточнил, как он будет работать. Украинский договор безопасности, заключенный Евросоюзом и 21 государством на саммите НАТО, поможет защитить Украину не только в долгосрочной перспективе, заявил президент США Джо Байден. Президент Владимир Зеленский акцентирует – гарантии безопасности усиливают Украину, но не является заменой цели стать членом НАТО (подробнее).
- Австралия анонсировала крупнейший в истории пакет помощи Украине. Правительство Австралии приняло решение предоставить Украине $250 млн военной помощи – это самый большой вклад страны с момента полномасштабного вторжения России. Вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне (подробнее).
- Британия не разрешила Украине использовать Storm Shadow на территории России – The Telegraph. В Британии, несмотря на недавние заявления нового премьер-министра Кира Стармера, сообщили, что не разрешают Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на слова проинформированных собеседников в Министерстве обороны страны (подробнее).
- "Никто не собирается этого делать". Шольц – о просьбе Зеленского на более широкие удары по РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы президента Владимира Зеленского на снятие всех ограничений использования западного оружия для ударов вглубь России. На саммите НАТО он заявил, что "никто не собирается этого делать" (подробнее).
- Офис генпрокурора: Более 3400 осужденных уже поступили на службу в ВСУ. По состоянию на 3 июля более 3400 осужденных направлены в части для прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).
- В Норвежском море столкнулись корабль "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат России – детали. 1 июля в Норвежском море столкнулись российский корабль "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат "АС-36" – последний поврежден. Это произошло во время испытаний, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны (подробнее).
- Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 41 грн. Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 15 июля курс гривны по отношению к доллару снизился на 16 коп. и составляет 41,0434 за 1 доллар. Это новый исторический рекорд (подробнее).
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