Сім головних новин України та світу на 21:00 12 липня
- На саміті НАТО підписали Український договір. Байден уточнив, як він працюватиме. Безпековий Український договір, який уклали Євросоюз та 21 держава на саміті НАТО, допоможе захистити Україну не лише у довгостроковій перспективі, заявив президент США Джо Байден. Президент Володимир Зеленський акцентує – гарантії безпеки посилюють Україну, але не є підміною мети стати членом НАТО (детальніше).
- Австралія анонсувала найбільший в історії пакет допомоги Україні. Уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні $250 млн військової допомоги – це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Віцепрем'єр-міністр – міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про це під час саміту НАТО у Вашингтоні (детальніше).
- Британія не дозволила Україні використовувати Storm Shadow на території Росії – The Telegraph. У Британії, попри нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Кіра Стармера, повідомили, що не дозволяють Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії. Про це пише видання The Telegraph із посиланням на слова проінформованих співрозмовників в Міністерстві оборони країни (детальніше).
- "Ніхто не збирається цього робити". Шольц – про прохання Зеленського на ширші удари по РФ. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики президента Володимира Зеленського на зняття всіх обмежень щодо використання західної зброї для ударів углиб Росії. На саміті НАТО він заявив, що "ніхто не збирається цього робити" (детальніше).
- Офіс генпрокурора: Понад 3400 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ. Станом на 3 липня понад 3400 засуджених скеровано до частин для проходження військової служби. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net (детальніше).
- У Норвезькому морі зіткнулись корабель "Михайло Рудницький" та глибоководний апарат Росії – деталі. 1 липня у Норвезькому морі зіткнулись російський корабель "Михайло Рудницький" та глибоководний апарат "АС-36" – останній пошкоджено. Це відбулося під час випробувань, розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (детальніше).
- Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив 41 грн. Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 липня курс гривні щодо долара знизився на 16 коп. і становить 41,0434 за 1 долар. Це новий історичний рекорд (детальніше).
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