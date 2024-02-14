Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 14 февраля

БДК "Цезарь Куников" (Фото: ресурс оккупантов)

1. В Черном море затонул большой десантный корабль "Цезарь Куников", операция ГУР – источник. В Черном море у побережья временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке (подробнее).



2. Минобороны о "Рамштайне": Подписаны документы о двух коалициях, есть поддержка. Ключевым результатом 19-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является то, что Украина имеет поддержку от партнеров. После мероприятия министр обороны Рустем Умеров подписал документы о создании двух коалиций по оказанию Украине военной помощи, сообщил представитель Министерства обороны Илларион Павлюк (подробнее).

3. Россия дважды ударила по Селидово. Убила трех человек, в том числе ребенка и беременную — фото, видео. Российская армия дважды за ночь на 14 февраля обстреляла Селидово. Известно о трех погибших и 12 раненых в результате ракетной атаки. Среди погибших – ребенок 2015 года рождения и беременная женщина (подробнее).

4. Уничтожение "Цезаря Куникова". В России остается в строю пять БДК, еще четыре на ремонте – ВМС. После уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле временно оккупированного Крыма утром 14 февраля в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net (подробнее).

5. Авдеевка. ВСУ говорят, что готовы запасные пути, если Россия отрежет трассу, идут уличные бои – карта. Украинское командование подготовило запасные пути поставок на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в комментарии LIGA.net (подробнее).

6. "6000-7000 гривень налогов". В Минцифре рассказали о новой концепции бронирования. Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов, сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью LIGA.net, которое выйдет 15 февраля (подробнее).

7. ГУР: Угрозы насчет Telegram реальны и резонны, вопросы к самой платформе. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в отношении мессенджера Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером (подробнее).

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