Сім головних новин України та світу на 21:00 14 лютого

ВДК "Цезар Куніков" (Фото: ресурс окупантів)

1. У Чорному морі затонув великий десантний корабель "Цезар Куніков", операція ГУР — джерело. У Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезар Куніков". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці (детальніше).



2. Міноборони про "Рамштайн": Підписано документи щодо двох коаліцій, є підтримка. Ключовим результатом 19-го засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" є те, що Україна має підтримку від партнерів. Після заходу міністр оборони Рустем Умєров підписав документи про створення двох коаліцій з надання Україні військової допомоги, повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк (детальніше).

3. Росія двічі вдарила по Селидовому. Вбила трьох людей, зокрема дитину і вагітну — фото, відео. Російська армія двічі за ніч на 14 лютого обстріляла Селидове. Відомо про трьох загиблих і 12 поранених в результаті ракетної атаки. Серед загиблих — дитина 2015 року народження та вагітна жінка (детальніше).

4. Знищення "Цезаря Кунікова". У Росії залишається в строю п'ять ВДК, ще чотири на ремонті — ВМС. Після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля тимчасово окупованого Криму вранці 14 лютого у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net (детальніше).

5. Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої — карта. Українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net (детальніше).

6. "6000-7000 гривень податків". В Мінцифрі розповіли про нову концепцію бронювання. Кабмін розглядає концепцію бронювання за сплатою податків, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтервʼю LIGA.net, яке вийде 15 лютого (детальніше).

7. ГУР: Загрози щодо Telegram реальні й слушні, питання до самої платформи. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що щодо месенджера Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером (детальніше).

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