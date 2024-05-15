Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 15 мая

Покушение на премьера Словакии Фицо, жесткие бои в районе Волчанска, еще $2 млрд от США, Блинкен совершил визит в Киев и другие новости

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

1. В Словакии стреляли в премьера Фицо. 15 мая был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Фицо вышел на улицу к людям и в это время раздались выстрелы, сообщило словацкое издание Dennik N (подробнее).



2. Международные мероприятия с участием Зеленского перенесут из-за наступления россиян. Президент Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (подробнее).

3. Зеленский заявил, что ситуация на фронте частично стабилизирована, россиян уничтожают всеми способами. В течение 15 мая Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, где с минувшей пятницы продолжаются новые наступательные действия россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении (подробнее).

4. США объявили дополнительные $2 млрд помощи Украине. Соединенные Штаты выделят дополнительные $2 млрд финансовой и военной помощи для Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой (подробнее).

5. Блинкен совершил визит в Киев. LIGA.net узнала, как его оценивают в Раде. Госсекретарь США Энтони Блинкен утром 14 мая прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и раскрыл детали будущего соглашения о безопасности между США и Украиной. LIGA.net узнала, что об этом визите думают украинские народные депутаты (подробнее).

6. В ЕС хотят наказывать финучреждения за сотрудничество с российскими военными – Reuters. Франция и Нидерланды требуют от ЕС введения санкций против любого банка или финансового учреждения, которые помогают российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия (подробнее).

7. Украина сможет претендовать на российские активы в Эстонии как репарации: закон. В среду, 15 мая, парламент Эстонии проголосовал за законопроект, который позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины (подробнее).

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