Сім головних новин України та світу на 21:00 15 травня

Замах на прем'єра Словаччини Фіцо, жорсткі бої в районі Вовчанська, ще $2 млрд від США, Блінкен здійснив візит до Києва та інші новини

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

1. У Словаччині стріляли у прем'єра Фіцо. 15 травня був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду Словаччини. Фіцо вийшов на вулицю до людей і в цей час пролунали постріли повідомило словацьке видання Dennik N (детальніше).



2. Міжнародні заходи за участі Зеленського перенесуть через наступ росіян. Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента (детальніше).

3. Зеленський заявив, що ситуацію на фронті частково стабілізовано, росіян нищать всіма способами. Протягом 15 травня Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, де з минулої п’ятниці тривають нові наступальні дії росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні (детальніше).

4. США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні. Сполучені Штати виділять додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги для України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою (детальніше).

5. Блінкен здійснив візит до Києва. LIGA.net дізналася, як його оцінюють у Раді. Держсекретар США Ентоні Блінкен вранці 14 травня прибув із візитом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та розкрив деталі майбутньої безпекової угоди між США та Україною. LIGA.net дізналася, що про цей візит думають українські народні депутати (детальніше).

6. У ЄС хочуть карати фінустанови за співпрацю з російськими військовими — Reuters. Франція та Нідерланди вимагають від ЄС запровадження санкцій проти будь-якого банку чи фінансової установи, які допомагають російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї (детальніше).

7. Україна зможе претендувати на російські активи в Естонії як репарації: закон. У середу, 15 травня, парламент Естонії проголосував за законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України (детальніше).

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