Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 18 февраля

Еще одна сбитая "сушка" РФ, объявлены суммарные потери россиян в районе Авдеевки за четыре месяца штурмов, очередные расстрелы россиянами пленных ВСУ

Авдеевка (Фото - 3 ОШБр)

1. ВСУ оценили потери России в Авдеевке за четыре месяца – 47 000 человек. Россия за четыре месяца наступления на Авдеевку потеряла более 47 000 солдат, сообщил в воскресенье объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления (подробнее).

2. Украина начала расследование расстрела пленных ВСУ в Авдеевке и Веселом. Офис генпрокурора сообщил, что начато досудебное расследование по фактам нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Расследование касается двух фактов расстрела украинских военнопленных – в Авдеевке и Веселом (подробнее).

3. Россия ночью атаковала дронами и ракетами, был пожар на объекте возле Полтавы. Россия ночью атаковала Украину дронами. Известно по меньшей мере об одном поврежденном объекте – в Полтавской области (подробнее).

4. Силы обороны сбили российский бомбардировщик Су-34. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня (подробнее).

5. Rheinmetall построит в Украине завод по производству снарядов калибра 155 мм. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 17 февраля объявил о намерении построить завод боеприпасов в Украине. Соответствующий меморандум он подписал с украинским Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности в Германии (подробнее).

6. Два украинских аналога "Ланцетов" успешно прошли тестирование. Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов", рассказал министр цифровизации Михаил Федоров (подробнее).

7. Сайт LIGA.net был взломан: неизвестные опубликовали российскую дезинформацию об Авдеевке. 18 февраля в 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был взломан неизвестными (подробнее).

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