Сім головних новин України та світу на 21:00 18 лютого

Ще одна збита російська "сушка", оголошено сумарні втрати росіян в районі Авдіївки за чотири місяці наступу, чергові розстріли росіянами полонених ЗСУ

Авдіївка (Фото - 3 ОШБр)

1. ЗСУ оцінили втрати Росії в Авдіївці за чотири місяці – 47 000 осіб. Росія за чотири місяці наступу на Авдіївку втратила понад 47 000 солдатів, повідомив у неділю об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку (детальніше).

2. Україна почала розслідування розстрілу полонених ЗСУ в Авдіївці та Веселому. Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування за фактами порушення росіянами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Розслідування стосується двох фактів розстрілу українських військовополонених – в Авдіївці і Веселому (детальніше).

3. Росія вночі атакувала дронами й ракетами, була пожежа на об'єкті біля Полтави. Росія вночі атакувала Україну дронами. Відомо щонайменше про один пошкоджений об'єкт – у Полтавській області (детальніше).

4. Сили оборони збили російський бомбардувальник Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні (детальніше).

5. Rheinmetall побудує в Україні завод із виробництва снарядів калібру 155 мм. Німецький оборонний концерн Rheinmetall 17 лютого оголосив про намір побудувати в Україні завод боєприпасів. Відповідний меморандум він підписав з українським Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції в Німеччині (детальніше).

6. Два українські аналоги "Ланцетів" успішно пройшли тестування. Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе за типом російських "Ланцетів", розказав міністр цифровізації Михайло Федоров (детальніше).

7. Сайт LIGA.net було зламано: невідомі опублікували російську дезінформацію про Авдіївку. 18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими (детальніше).

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