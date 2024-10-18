Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 18 октября

Украинские военные освободили важный район под Купянском, солдат КНДР экипируют в российское снаряжение и другие новости за 18 октября

Флаг КНДР (Фото: Depositphotos)

1. Разведчики вместе с ВСУ освободили важный район под Купянском, взяли пленных – видео. Главное управление разведки сообщило о зачистке "важного района" – освобожден от россиян населенный пункт Кругляковка под Купянском в Харьковской области.

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2. Зеленский: Украина может возобновить экспорт оружия, но только странам "Рамштайна". Президент Владимир Зеленский поручил профильным министерствам разработать предложения по экспорту оружия, в частности украинских дронов, но с определенными предохранителями. Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам, транслируемым в эфире единого телемарафона.

3. Появились кадры экипировки военных КНДР в российское снаряжение – видео. Действующий при Минкультуры Государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi опубликовал эксклюзивные кадры того, как северокорейских военных экипируют в российское снаряжение.

4. Зеленский: Украина договорилась со Штатами – новая помощь будет каждые две-три недели. Украина договорилась с США, что теперь каждые две-три недели будет предоставлен новый пакет помощи – это предусмотрено Планом победы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

5. В Украину вернули тела 501 погибшего военного. В пятницу, 18 октября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 501 павшего военного. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

6. Тигипко покупает третий банк. Группа "ТАС" Сергея Тигипко, которой уже принадлежат два банка (ТАСкомбанк и Универсал Банк), договорилась о приобретении еще одного. Она купит Идея Банк у польской группы Getin Holding за $34 млн, сообщила пресс-служба ТАС.

7. Буданов: Россия готовит до 11 000 пехотинцев из КНДР, первые тысячи поедут воевать под Курском. Сейчас почти 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Об этом в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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