Сім головних новин України та світу на 21:00 18 жовтня

Українські військові звільнили важливий район під Куп'янськом, солдатів КНДР екіпірують у російське спорядження та інші новини за 18 жовтня

Прапор КНДР (Фото: Depositphotos)

1. Розвідники разом із ЗСУ звільнили важливий район під Куп'янськом, взяли полонених – відео. Головне управління розвідки повідомило про зачистку "важливого району" – звільнено від росіян населений пункт Кругляківка під Куп'янськом на Харківщині.

2. Зеленський: Україна може відновити експорт зброї, але тільки країнам "Рамштайну". Президент Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками. Про це він розказав в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі єдиного телемарафону.

3. З'явились кадри екіпірування військових КНДР у російське спорядження – відео. Державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, який діє при Мінкультури, опублікував ексклюзивні кадри того, як північнокорейських військових екіпірують у російське спорядження.

4. Зеленський: Україна домовилася зі Штатами – нова допомога буде кожні два-три тижні. Україна домовилася зі США, що тепер кожні два-три тижні надаватиметься новий пакет допомоги – це передбачено Планом перемоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

5. В Україну повернули тіла 501 загиблого військового. У п'ятницю, 18 жовтня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 501 полеглого військового. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

6. Тігіпко купує третій банк. Група "ТАС" Сергія Тігіпка, якій уже належать два банки (ТАСкомбанк і Універсал Банк), домовилася про придбання ще одного. Вона купить Ідея Банк у польської групи Getin Holding за $34 млн, повідомила пресслужба ТАС.

7. Буданов: Росія готує до 11 000 піхотинців з КНДР, перші тисячі поїдуть воювати під Курськом. Зараз майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України. Про це в коментарі The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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