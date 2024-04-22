Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 апреля

Фейк россиян о захвате Новомихайловки, удар по телебашне в Харькове, арест военных, подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области

Иллюстративное фото - 79 бригада

1. У Шойгу заявили, что "полностью взяли" Новомихайловку. ВСУ опровергли. Несмотря на заявление россиян о якобы полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении, часть населенного пункта до сих пор контролируют украинские силы. Об этом сообщил в эфире телемарафона командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шаматалюк (подробнее).

2. Польские фермеры разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной. Польские протестующие разблокировали самый большой грузовой пункт пропуска с Украиной – "Дорохуск – Ягодин". Об этом сообщила Государственная пограничная служба (подробнее).

3. В Харькове гремели взрывы: Россия попала в объект телевизионной инфраструктуры. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, били ракетой Х-59 (подробнее).

4. Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемым избрали меру пресечения. В Винницком городском суде избрали меру пресечения для двух военных: сына и отца, подозреваемых в убийстве полицейского и покушении на жизнь еще одного. Суд постановил держать подозреваемых под стражей в течение 60 дней без альтернативы залога (подробнее).

5. Рейтинг SIPRI: Украина впервые вошла в первую десятку стран по военным расходам. Военные расходы Украины в 2023 году из-за войны увеличились на 51% до $64,8 млрд, или 34% от ВВП. Благодаря этому она поднялась с 11 места на восьмое в мировом рейтинге по номинальному показателю, говорится в опубликованном в понедельник отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (подробнее).

6. Руководителем пресс-центра Сил обороны Юга назначили Плетенчука вместо Гуменюк. С 22 апреля начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга стал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (подробнее).

7. Зеленский и Байден обсудили, что будет в первом пакете для ВСУ после подписания закона. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом после одобрения Палатой представителей дополнительного финансирования для Украины (подробнее).

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