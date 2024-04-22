Сім головних новин України та світу на 21:00 22 квітня

Фейк росіян про захоплення Новомихайлівки, удар по телевежі у Харкові, арешт військових, підозрюваних у вбивстві поліціянта на Вінниччині

Ілюстративне фото - 79 бригада

1. У Шойгу заявили, що "повністю взяли" Новомихайлівку. ЗСУ спростували. Попри заяву росіян про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, частину населеного пункту досі контролюють українські сили. Про це повідомив у ефірі телемарафону командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шаматалюк (детальніше).

2. Польські фермери розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Польські протестувальники розблокували найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – "Дорогуськ – Ягодин". Про це повідомила Державна прикордонна служба (детальніше).

3. У Харкові гриміли вибухи: Росія влучила в обʼєкт телевізійної інфраструктури. Окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, били ракетою Х-59 (детальніше).

4. Вбивство поліціянта на Вінниччині: підозрюваним обрали запобіжний захід. У Вінницькому міському суді обрали запобіжний захід для двох військових: сина і батька, яких підозрюють у вбивстві поліціянта та замаху на життя ще одного. Суд ухвалив тримати підозрюваних під вартою протягом 60 днів без альтернативи застави (детальніше).

5. Рейтинг SIPRI: Україна вперше увійшла до першої десятки країн за військовими витратами. Військові витрати України у 2023 році через війну збільшилися на 51% до $64,8 млрд, або 34% від ВВП. Завдяки цьому вона піднялася з 11 місця на восьме у світовому рейтингу за номінальним показником, йдеться в опублікованому в понеділок звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (детальніше).

6. Керівником пресцентру Сил оборони Півдня призначили Плетенчука замість Гуменюк. З 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (детальніше).

7. Зеленський і Байден обговорили, що буде в першому пакеті для ЗСУ після підписання закону. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом після схвалення Палатою представників додаткового фінансування для України (детальніше).

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