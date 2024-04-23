Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 23 апреля

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: Офис президента)

1. "Рекордный пакет военной помощи". Британия объявила о пакете на более чем 500 млн евро. Британский премьер-министр Риши Сунак 23 апреля отправится в Польшу, чтобы объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины: речь идет о 500 млн фунтов стерлингов (около 580 млн евро) дополнительного военного финансирования и крупнейших в истории Британии поставок важного оборудования (подробнее).

2. НАБУ сообщило о подозрении министру аграрной политики Сольскому. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру аграрной политики Николаю Сольскому (подробнее).

3. МИД дал разъяснения относительно ограничений на предоставление консульских услуг для мужчин за границей. Временные ограничения в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг для украинцев за границей связаны с необходимостью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая (подробнее).

4. Россия атаковала Одессу "шахедами": спасены более 30 человек, есть раненые, среди них дети – фото. В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. На месте было спасено более 30 человек, однако есть и пострадавшие, в том числе дети (подробнее).

5. Россия нанесла удары по Харькову. Днем 23 апреля в Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов (подробнее).

6. Расстрел нацгвардейцев на Южномаше: спустя более двух лет суд вынес приговор срочнику. Красногвардейский районный суд Днепра вынес приговор солдату-срочнику по резонансному делу об убийстве нацгвардейцев на заводе "Южмаш" 2 января 2022 года. Об этом сообщил Офис генпрокурора (подробнее).

7. В Днепровском районе четверо пострадавших и возгорание из-за ракетной атаки россиян. В обед 23 апреля в Днепре раздался ряд взрывов: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также о ракете на город (подробнее).

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