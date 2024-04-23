Сім головних новин України та світу на 21:00 23 квітня

Підозра міністру аграрної політики Сольському, російські удари по Одесі та Харкову, рекордний пакет допомоги від Великої Британії

Володимир Зеленський та Ріші Сунак (Фото: Офіс президета)

1. "Рекордний пакет військової допомоги". Британія оголосила про пакет на понад 500 млн євро. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 23 квітня вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України: йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів (близько 580 млн євро) додаткового військового фінансування та найбільше в історії Британії постачання важливого обладнання (детальніше).

2. НАБУ повідомило про підозру міністру аграрної політики Сольському. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру міністру аграрної політики Миколі Сольському (детальніше).

3. МЗС дало роз’яснення щодо обмежень на надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг для українців за кордоном пов’язані з необхідністю приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня (детальніше).

4. Росія атакувала Одесу "шахедами": врятовано понад 30 людей, є поранені, серед них діти – фото. У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. На місці було врятовано понад 30 людей, проте є і постраждалі, зокрема діти (детальніше).

5. Росія завдала ударів по Харкову. Вдень 23 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов (детальніше).

6. Розстріл нацгвардійців на Південмаші: через понад два роки суд виніс вирок строковику. Красногвардійський районний суд Дніпра виніс вирок солдату-строковику у резонансній справі про вбивство нацгвардійців на заводі "Південмаш" 2 січня 2022 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора (детальніше).

7. У Дніпровському районі четверо постраждалих і займання через ракетну атаку росіян. В обід 23 квітня в Дніпрі пролунала низка вибухів: Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також про ракету на місто (детальніше).

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