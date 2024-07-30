Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 30 июля

ВСУ подтвердили ночной удар по нефтебазе в Курской области, в Венесуэле протесты после выборов, Украина усиливает границу с Беларусью

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

1. Военные подтвердили ночной удар по нефтебазе в Курской области – видео. В ночь на 30 июля Силы обороны успешно поразили нефтебазу в Курской области страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (подробнее).

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2. В Венесуэле протесты после президентских выборов: ранены 23 полицейских – фото. В центре столицы Венесуэлы Каракас проходят акции протеста и стычки с полицией против президентских выборов. Оппозиция утверждает, что у нее есть доказательства фальсификации выборов. Глава Министерства обороны страны Владимир Падрино сообщает о травмированных правоохранителях. Об этом пишет АР (подробнее).

3. Украина усиливает границу с Беларусью в Волынской области – фото и видео фортификаций. Президент Владимир Зеленский посетил граничащую с Беларусью Волынскую область и проинспектировал строительство фортификаций. Он опубликовал фото и видео (подробнее).

4. "Нужен буфер $12-15 млрд". Затягивание войны увеличит потребности Украины в 2025 году. Украине нужны дополнительные гарантии на получение финансовой помощи от партнеров в размере $12-15 млрд на 2025 год, поскольку предварительные расчеты базировались на прогнозе окончания войны до середины 2024-го. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина, комментируя необходимость повышения налогов и увеличения государственных заимствований (подробнее).

5. WSJ: США оборудуют F-16 для Украины современным вооружением собственного производства. США согласились вооружить истребители F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника (подробнее).

6. ГУР: Во время удара по "Оленье" были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. В результате атаки на российский военный аэродром "Оленья" в Мурманской области РФ были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (подробнее).

7. Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела из Олимпиады. Во вторник, 30 июля, сборная Украины сыграла с командой Аргентины в матче завершающего третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинской команды. Об этом сообщило официальное представительство Олимпиады (подробнее).

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