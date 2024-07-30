Сім головних новин України та світу на 21:00 30 липня

ЗСУ підтвердили нічний удар по нафтобазі у Курській області, у Венесуелі протести після виборів, Україна посилює кордон із Білоруссю

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

1.Військові підтвердили нічний удар по нафтобазі у Курській області – відео. У ніч проти 30 липня Сили оборони успішно уразили нафтобазу в Курській області країни-агресора. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України (детальніше).

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2. У Венесуелі протести після президентських виборів: поранені 23 поліціянти – фото. У центрі столиці Венесуели Каракас відбуваються акції протесту та сутички із поліцією проти президентських виборів. Опозиція стверджує, що має докази фальсифікації виборів. Очільник Міністерства оборони країни Володимир Падріно повідомляє про травмованих правоохоронців. Про це пише АР (детальніше).

3. Україна посилює кордон із Білоруссю у Волинській області – фото і відео фортифікацій. Президент Володимир Зеленський відвідав Волинську область, що межує із Білоруссю, і проінспектував будівництво фортифікацій. Він опублікував фото і відео (детальніше).

4. "Потрібен буфер $12-15 млрд". Затягування війни збільшить потреби України у 2025 році. Україні потрібні додаткові гарантії на отримання фінансової допомоги від партнерів у розмірі $12-15 млрд на 2025 рік, оскільки попередні розрахунки базувалися на прогнозі закінчення війни до середини 2024-го, який не збувся. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи необхідність підвищення податків та збільшення державних запозичень (детальніше).

5. WSJ: США обладнають F-16 для України сучасним озброєнням власного виробництва. США погодилися озброїти винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського посадовця (детальніше).

6. ГУР: Під час удару по "Оленьї" було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Унаслідок атаки на російський військовий аеродром "Оленья" у Мурманській області РФ було пошкоджено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (детальніше).

7. Збірна України з футболу програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади. У вівторок, 30 липня, збірна України зіграла з командою Аргентини в матчі завершального третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024. Зустріч завершилась із рахунком 2:0 на користь аргентинської команди. Про це повідомило офіційне представництво Олімпіади (детальніше).

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