Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 4 апреля

Германия пообещала немедленно разыскать Patriot для Украины в мире, детали гибели бойцов 128 бригады в 2023 году и другие новости за 4 апреля

Пусковые установки ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

1. Налет "шахедов" на Харьков. Россия запустила 20 дронов — ПВО не удалось сбить девять целей. Российские оккупанты атаковали Харьков и область 20 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил (подробнее).

2. СБУ идентифицировала российских хакеров, атаковавших Киевстар – материалы передадут в Гаагу. Служба безопасности Украины установила, что декабрьскую атаку на оператора мобильной связи Киевстар осуществила хакерская группировка SandWorm, которая является штатным подразделением ГРУ РФ (подробнее).

3. Гибель бойцов 128 бригады на построении под Запорожьем. СБУ: Россия могла сломать мессенджеры. Причиной удара россиян по Заречному в Запорожской области 3 ноября 2023, когда на построении погибли более 30 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, мог быть взлом мессенджеров военных вражескими хакерами (подробнее).

4. Латвия предоставит Украине дроны на 1 млн евро и выделит 10 млн евро на артснаряды. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут беспилотники, боеприпасы и амуниция (подробнее).

5. 13 погибших и 64 раненых. Наводчик российской ракеты на пиццерию в Краматорске получил пожизненное. Суд признал виновным Краматорского жителя, который привел российскую ракету на пиццерию "RIA PIZZA" в июне 2023 года, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура (подробнее).

6. Patriot для Украины. Германия немедленно начнет искать эти и другие системы во всем мире. Западные союзники во главе с Германией договорились усилить украинскую противовоздушную оборону, прислав ей дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Об этом по итогам заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе заявили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его немецкая коллега Анналена Бербок (подробнее).



7. Финляндия отремонтировала перебитый якорем газопровод Balticconnector. В Балтийском море завершился ремонт поврежденного якорем газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию. Он возобновит работу 22 апреля, сообщили компании Gasgrid (Финляндия) и Elering (подробнее).



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