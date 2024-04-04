Сім головних новин України та світу на 21:00 4 квітня

Німеччина пообіцяла негайно розшукати Patriot для України у світі, деталі загибелі бійців 128 бригади у 2023 році та інші новини за 4 квітня

Пускові установки ЗРК Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

1. Наліт "шахедів" на Харків. Росія запустила 20 дронів — ППО не вдалося збити дев'ять цілей. Російські окупанти атакували Харків та область 20 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил (детальніше).

2. СБУ ідентифікувала російських хакерів, які атакували Київстар – матеріали передадуть у Гаагу. Служба безпеки України встановила, що грудневу атаку на оператора мобільного зв'язку Київстар здійснило хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом ГРУ РФ (детальніше).

3. Загибель бійців 128 бригади на шикуванні під Запоріжжям. СБУ: Росія могла зламати месенджери. Причиною удару росіян по Зарічному в Запорізькій області 3 листопада 2023 року, коли на шикуванні загинули понад 30 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, міг бути злам месенджерів військових ворожими хакерами (детальніше).

4. Латвія надасть Україні дрони на 1 млн євро і виділить 10 млн євро на артснаряди. Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть безпілотники, боєприпаси та амуніція (детальніше).

5. 13 загиблих і 64 поранених. Навідник російської ракети на піцерію в Краматорську отримав довічне. Суд визнав винним жителя Краматорська, який навів російську ракету на піцерію "RIA PIZZA" в червні 2023 року, внаслідок чого загинули 13 людей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що засудженого звати Володимир Синельник (детальніше).

6. Patriot для України. Німеччина негайно почне шукати ці та інші системи в усьому світі. Західні союзники на чолі з Німеччиною домовилися посилити українську протиповітряну оборону, надіславши їй додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це за підсумками засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі заявили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його німецька колега Анналена Бербок (детальніше).

7. Фінляндія відремонтувала перебитий якорем газопровід Balticconnector. У Балтійському морі завершився ремонт пошкодженого якорем газопроводу Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Він відновить роботу 22 квітня, повідомили компанії Gasgrid (Фінляндія) й Elering (детальніше).

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