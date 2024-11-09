Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 9 ноября
1. Россияне расстреляли безоружного раненого украинского военного – омбудсмен. Российские оккупанты могли в очередной раз казнить безоружного раненого украинского военного. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
2. Сибига: Между Трампом и Зеленским налажен диалог, готовится встреча. Между президентом Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен диалог, команды с обеих сторон работают над организацией встречи глав государств. Об этом на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
3. Польша отчитывается о рекордной помощи Украине — почти 5% от ВВП страны. Польша обнародовала официальные данные о помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году. По итогам, страна стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи по отношению к своему ВВП. Об этом идет речь на сайте президента Польши.
4. В возрасте 45 лет скончался украинский боксер Вячеслав Узелков. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской федерации бокса.
5. Дроны СБУ и Сил спецопераций поразили Алексинский химкомбинат в России – источник. Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили Алексинский химический комбинат в Тульской области РФ, производящий порох и боеприпасы для российских войск. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
6. В "Резерв+" стало доступно оформление отсрочки: кто может воспользоваться. В последнем обновлении приложения "Резерв+" доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.
7. Ночью Россия атаковала Одессу беспилотниками – погиб человек, есть пострадавшие, повреждения. Ночью 9 ноября россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками – в городе есть повреждения домов, админпостроек и машин, сообщила мэрия.
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