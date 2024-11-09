Сім головних новин України та світу на 21:00 9 листопада

В'ячеслав Узелков (Фото: Facebook)

1. Росіяни розстріляли беззбройного пораненого українського військового – омбудсман. Російські окупанти могли вкотре стратити беззбройного пораненого українського військового. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

2. Сибіга: Між Трампом та Зеленським налагоджено діалог, готується зустріч. Між президентом Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено діалог, команди з обох сторін працюють над організацією зустрічі глав держав. Про це на пресконференції з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

3. Польща звітує про рекордну допомогу Україні — майже 5% від ВВП країни. Польща оприлюднила офіційні дані щодо допомоги Україні від початку російського вторгнення у 2022 році. За підсумками, країна стала лідером серед союзників за обсягом військової та гуманітарної допомоги щодо свого ВВП. Про це йдеться на сайті президента Польщі.

4. У віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узелков. Про це повідомили у пресслужбі Української федерації боксу.

5. Дрони СБУ та Сил спецоперацій уразили Алексинський хімкомбінат у Росії – джерело. Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Алексинський хімічний комбінат у Тульській області РФ, який виробляє порох та боєприпаси для російських військ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

6. У "Резерв+" стало доступним оформлення відстрочки: хто може скористатися. В останньому оновленні застосунку "Резерв+" доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

7. Вночі Росія атакувала Одесу безпілотниками – загинула людина, є постраждалі, пошкодження. Уночі 9 листопада росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками – у місті є пошкодження будинків, адмінбудівель і машин, повідомила мерія.

Читайте також

"Наше весілля перенесла авіабомба". Історія пари з сумського пансіонату для людей старшого віку

Як за допомогою йоги зняти стрес і посилити сексуальну енергію

Курс на невеликі міста. Чому МакДональдз відкриває свої заклади в містечках і райцентрах