Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 21 октября

Остин прибыл в Киев, США объявили о выделении пакета помощи на $400 млн, россияне казнили двух пленных в Донецкой области

Владимир Зеленский и Ллойд Остин (Фото: ОП)

1. США выделили новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Об этом во время визита в Киев объявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Укринформ.

2. Глава Пентагона прибыл в Киев. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев ранним утром в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает CNN.

3. Возле Селидово россияне расстреляли двух пленных ВСУ: начато расследование. По факту казни россиянами в Донецкой области двух военнопленных Вооруженных Сил Украины правоохранители начали расследование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

4. Зеленский: США готовят пакет финансирования на $800 млн на производство украинских дронов. Соединенные Штаты намерены вложить средства в производство украинских беспилотников. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

5. Южная Корея требует вывести солдат КНДР из Украины. В России отреагировали. Южная Корея призвала Россию немедленно вывести солдат Северной Кореи из войны на территории Украины. Министерство иностранных дел страны вызвало "на ковер" российского посла Георгия Зиновьева, говорится на сайте южнокорейского МИД.

6. Экс-командующий Сил логистики ВСУ стал гендиректором Укроборонпрома. Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" назначил нового генерального директора вместо ушедшего на повышение Германа Сметанина, который стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Пост занял Олег Гуляк, сообщается на сайте компании.

7. В России убит начальник штаба авиационной эскадрильи, причастный к трагедиям в Днепре и Кременчуге. В России ликвидирован летчик Дмитрий Голенков, причастный к ракетным атакам на Украину с многочисленными жертвами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны и показало видео 18+.

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