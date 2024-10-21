Сім головних новин України та світу на 22:00 21 жовтня

Остін прибув до Києва, США оголосили про виділення пакета допомоги на $400 млн, росіяни стратили двох полонених у Донецькій області

Володимир Зеленський і Ллойд Остін (Фото: ОП)

1. США виділили новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн. США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це під час візиту до Києва оголосив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Укрінформ.

2. Глава Пентагону прибув до Києва. Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано-вранці у понеділок, 21 жовтня. Про це повідомляє CNN.

3. Біля Селидового росіяни розстріляли двох полонених ЗСУ: розпочато розслідування. За фактом страти росіянами у Донецькій області двох військовополонених Збройних Сил України правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

4. Зеленський: США готують пакет фінансування на $800 млн на виробництво українських дронів. Сполучені Штати планують вкласти кошти у виробництво українських безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з очільником Пентагона Ллойдом Остіном.

5. Південна Корея вимагає вивести солдатів КНДР з України. У Росії відреагували. Південна Корея закликала Росію негайно вивести солдатів Північної Кореї із війни на території України. Міністерство іноземних справ країни викликало "на килим" російського посла Георгія Зінов'єва, йдеться на сайті південнокорейського МЗС.

6. Екскомандувач Сил логістики ЗСУ став гендиректором Укроборонпрому. Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" призначила нового генерального директора замість Германа Сметаніна, який пішов на підвищення і став міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Посаду обійняв Олег Гуляк, повідомляється на сайті компанії.

7. В Росії вбито начальника штабу авіаційної ескадрильї, причетного до трагедій у Дніпрі та Кременчуці. В Росії ліквідовано льотчика Дмитра Голєнкова, причетного до ракетних атак на Україну із чисельними жертвами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони й показало відео 18+.

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