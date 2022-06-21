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Семенченко отпустили под домашний арест. За него ручался начальник разведки Буданов — УП

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 15:41
Семенченко отпустили под домашний арест. За него ручался начальник разведки Буданов — УП - Фото
Семен Семенченко (Фото: скриншот с видео hromadske)

Бывшего народного депутата и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко отпустили под домашний арест решением Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает Украинская правда

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Киевский апелляционный суд частично одобрил апелляционную жалобу защитника Семенченко и постановил освободить его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Он обязан прибывать по требованию суда и не общаться со свидетелями. 

Полное решение суда будет оглашено 23 июня.

Отметим, что 13 июня в суд обращался письмом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, где он ручался за Семенченко. Он писал, что Семенченко имеет "высокие организационные качества, успешно действовал как командир подразделения, руководил и организовывал оборону населенных пунктов и территорий". 

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в войне против России, а президент Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне страны опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание. 

Начальник разведки призвал освободить Семенченко и привлечь его к обороне страны в составе Вооруженных Сил Украины, а также пообещал проконтролировать со стороны ГУР выполнение Семенченко всех обязательств в случае его освобождения. 

Читайте также: СБУ закончила расследование по Семенченко: дело направлено в суд 

Дмитрий Гриниченко
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семен семенченко Киевский апелляционный суд Кирилл Буданов
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