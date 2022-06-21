Семенченко отпустили под домашний арест. За него ручался начальник разведки Буданов — УП

Бывшего народного депутата и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко отпустили под домашний арест решением Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает Украинская правда.

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Киевский апелляционный суд частично одобрил апелляционную жалобу защитника Семенченко и постановил освободить его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Он обязан прибывать по требованию суда и не общаться со свидетелями.

Полное решение суда будет оглашено 23 июня.

Отметим, что 13 июня в суд обращался письмом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, где он ручался за Семенченко. Он писал, что Семенченко имеет "высокие организационные качества, успешно действовал как командир подразделения, руководил и организовывал оборону населенных пунктов и территорий".

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в войне против России, а президент Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне страны опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Начальник разведки призвал освободить Семенченко и привлечь его к обороне страны в составе Вооруженных Сил Украины, а также пообещал проконтролировать со стороны ГУР выполнение Семенченко всех обязательств в случае его освобождения.

24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

В мае 2021 года Семенченко сообщили о подозрении в организации теракта по делу об обстреле здания канала 112 Украина.

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Дмитрий Гриниченко

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