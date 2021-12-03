СБУ закончила расследование по Семенченко: дело направлено в суд

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко и других фигурантов. Обвинительный акт направлен в Шевченковский суд Киева, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным досудебного расследования, Семенченко и другие организаторы якобы создали незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа. В СБУ заявляют, что туда входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Также в спецслужбе утверждают, что члены "формирования" проводили военную, строевую и физическую подготовку, и на их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

В СБУ сообщают, что следствие получило также доказательства причастности Семенченко к теракту в июле 2019-го – экс-нардеп якобы организовал стрельбу из ручного противотанкового гранатомета по зданию канала 112 Украина.

О подозрении сообщили девятерым фигурантам, обвинительные акты вручены адвокатам подозреваемых и направлены в суд.

В СБУ отметили, что Семенченко подозревается по статьям об организации преступления, о теракте по предварительному сговору, о совершении преступления группой лиц или организацией по предварительному сговору, о создании незаконных вооруженных формирований, о руководстве такими формированиями и о незаконном обращении с оружием.

Еще один подозреваемый по делу – внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он подозревается по статьям о совершении преступления группой лиц или организацией по предварительному сговору, о создании незаконных вооруженных формирований и о нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

В мае Семенченко сообщили о подозрении в организации теракта по делу об обстреле здания канала 112 Украина.

20 августа Семенченко "в знак протеста" объявил бессрочную голодовку, 28 августа его жена сообщила, что он прекратил голодовку.

3 ноября СБУ объявила о подозрении жене Семенченко в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона Донбасс.

Читайте также: "Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.