UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жене Семенченко вручили подозрение. СБУ говорит: было расхищение пожертвований на добробат

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 16:26
Жене Семенченко вручили подозрение. СБУ говорит: было расхищение пожертвований на добробат - Фото
Семенченко с женой (Фото - Facebook Музыки)

Служба безопасности заявила о разоблачении гражданки Украины в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона Донбасс. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь о жене бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, женщина, у которой был доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные. Деньги она якобы тратила на собственные нужды, не связанные с фондом и батальоном Донбасс.

В СБУ заявляют, что речь идет о присвоении и растрате более 150 000 грн. Эти деньги жертвовались украинцами на нужды и развитие добробата.

Женщине объявили о подозрении по статье о краже.

По словам самой супруги Семенченко, СБУ вручила ей подозрение на видеокамеру возле кофейни. Она также уточнила, что речь идет о ч. 3 ст. 185 – это кража с проникновением или нанесшая значительный ущерб потерпевшему. Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.

Жена Семенченко также напомнила, что является матерью троих детей.

Жене Семенченко вручили подозрение. СБУ говорит: было расхищение пожертвований на добробат
  • 24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении. 
  • 26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.
  • 14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.
  • 26 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток. 
  • 20 августа Семенченко "в знак протеста" объявил бессрочную голодовку. Суд продлевал арест Семенченко – в последний раз такое решение было принято вчера, 2 ноября (еще на 60 суток).

Читайте также: "Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

Оксана Житнюк, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу кража Семен Семенчеко Наталья Музыка Наталья Московец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 