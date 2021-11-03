Жене Семенченко вручили подозрение. СБУ говорит: было расхищение пожертвований на добробат

Служба безопасности заявила о разоблачении гражданки Украины в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона Донбасс. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь о жене бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко.

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По данным СБУ, женщина, у которой был доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные. Деньги она якобы тратила на собственные нужды, не связанные с фондом и батальоном Донбасс.

В СБУ заявляют, что речь идет о присвоении и растрате более 150 000 грн. Эти деньги жертвовались украинцами на нужды и развитие добробата.

Женщине объявили о подозрении по статье о краже.

По словам самой супруги Семенченко, СБУ вручила ей подозрение на видеокамеру возле кофейни. Она также уточнила, что речь идет о ч. 3 ст. 185 – это кража с проникновением или нанесшая значительный ущерб потерпевшему. Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.

Жена Семенченко также напомнила, что является матерью троих детей.

24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.

14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.

26 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток.

20 августа Семенченко "в знак протеста" объявил бессрочную голодовку. Суд продлевал арест Семенченко – в последний раз такое решение было принято вчера, 2 ноября (еще на 60 суток).

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Оксана Житнюк , Марк Сировой

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