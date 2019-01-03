Семенченко ответил на упреки в незаконной поездке с диппаспортом

Семен Семенченко Фото: LIGA.net

Народный депутат Семен Семенченко ответил на упреки в незаконном использовании дипломатического пспорта для поездки в Грузию, которые высказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Об этом нардеп написал в Facebook.

Семенченко сообщил, что поехал в Грузию по официальному приглашению грузинской Центральной избирательной комиссии в качестве наблюдателя на выборах.

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Он заявил, что принципиально не использует бюджетные средства для финансирования своих поездок как народного депутата.

Также нардеп отметил, что никогда не заявлял, будто в командировку в Грузию меня отправлял Парубий.

Семенченко назвал фейками информацию о том, что он "тыкал дипломатическим паспортом в лицо полицейских", что его "задержали в Грузии", что он "бежал, бросив собратьев".

Нардеп добавил, что в данный момент находится в Грузии, чтобы поддержать задержанных украинцев.

Ранее сегодня Геращенко со ссылкой на ответ спикера Рады Андрея Парубия сообщила, что Семенченко незаконно использовал дипломатический паспорт для поездки в Грузию, где задержали украинских граждан по подозрению в хранении оружия.

В начале декабря в Грузии задержали граждан Украины, которые, по данным грузинской стороны, намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией.

Семенченко заявил, что часть задержанных являются добровольцами батальона Донбасс.