Семья из Беларуси обратилась к Украине за защитой от преследований
За последнее время 15 граждан Беларуси обратились к Украине за дополнительной защитой
Семья из Беларуси попросила в Украине международной защиты из-за преследований, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
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Мужчина и женщина с детьми прибыли на один из пунктов пропуска на украино-беларуской границе в Черниговской области. Они заявили пограничникам, что им требуется дополнительная защита из-за притеснений в Беларуси.
По словам мужчины, семья решила выехать из страны после того, как на него якобы было по надуманным причинам заведено уголовное дело за взяточничество.
Семья законно въехала в Украину, в Миграционную службу направлено уведомление об обращении за защитой.
Пограничники отмечают, что за последнее время за защитой на границе с Украиной обратились 15 граждан Беларуси.
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